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Τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι παρακολούθησε η Άννα Βίσση, η οποία στάθηκε σε μια χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς, όταν η διεθνής σταρ συγκινήθηκε από την αγάπη που εισέπραξε από τους θαυμαστές της.

Λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ και εν μέσω της έντασης που έχει προκύψει στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη σταρ.

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Τα ξημερώματα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, η Άννα Βίσση ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη συναυλία. Σε αυτό, η Σελίν Ντιόν εμφανίζεται να αντιδρά στις εκδηλώσεις αγάπης του κοινού, καθώς οι θαυμαστές της φωνάζουν το όνομά της και την αποθεώνουν με το χειροκρότημά τους.

Συνοδεύοντας το στιγμιότυπο, η Άννα Βίσση έγραψε: «Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε».