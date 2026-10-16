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Τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα δεν αναμένεται να αξιοποιηθούν από την ερμηνεύτρια στη νέα της επαγγελματική περίοδο.

Το περιβάλλον της τραγουδίστριας φέρεται να προσέγγισε τον Γιώργο Σαμπάνη για πιθανή συνεργασία, παρά τις αμφιβολίες της δισκογραφικής αγοράς.

Συνολικά τρεις συνθέτες έχουν δεχθεί κρούση από τον κύκλο της ερμηνεύτριας για τη διαμόρφωση της νέας της μουσικής ομάδας.

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Η ρήξη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα φέρνει νέα δεδομένα στην καλλιτεχνική της πορεία, με την τραγουδίστρια να αναζητά πλέον τους δημιουργούς που θα τη συνοδεύσουν στην επόμενη δισκογραφική της εποχή. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των σεναρίων είναι και ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει προσεγγιστεί από το περιβάλλον της, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τα επόμενα μουσικά της βήματα.

Με δεδομένο ότι η τραγουδίστρια δεν θα εμφανιστεί φέτος στο Αθηνών Αρένα, καθώς ο χώρος δεν είναι ακόμη έτοιμος, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επόμενα μουσικά της βήματα και στη νέα εποχή που ξεκινά χωρίς τον Νίκο Καρβέλα.

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Τα τραγούδια που είχε γράψει ο συνθέτης και τα οποία ηχογραφούσε ή είχε ήδη ηχογραφήσει η Άννα Βίσση φαίνεται πως δεν θα αξιοποιηθούν μετά τη ρήξη τους. Στη δεύτερη δημόσια δήλωσή του, ο Νίκος Καρβέλας ανέφερε ότι η τραγουδίστρια έθεσε συνειδητά τον εαυτό της εκτός οποιασδήποτε πιθανότητας μελλοντικής συνεργασίας τους. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το μουσικό μέλλον της, υποστηρίζοντας ότι, παρά την οικονομική της δυνατότητα, θα χρειαστεί να αναζητήσει από την αρχή νέους μουσικούς συνεργάτες.

Αυτό φαίνεται πως επιχειρεί να κάνει η ερμηνεύτρια, αναζητώντας τους δημιουργούς που θα αναλάβουν το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφίας της. Την ίδια ώρα, τα σενάρια που θέλουν τον Έλτον Τζον να γράφει τραγούδια για εκείνη, μετά την εμφάνισή του στο πάρτι βάπτισης του γιου του επιχειρηματία Κούστα στο Κάπρι, μοιάζουν προς το παρόν ιδιαίτερα απίθανα.

Ο Γιώργος Σαμπάνης στο προσκήνιο

Τις τελευταίες δύο ημέρες κυκλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες άνθρωποι από το περιβάλλον της Άννας Βίσση φέρονται να έχουν προσεγγίσει τον Γιώργο Σαμπάνη, προκειμένου να διερευνήσουν το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας. Το ζητούμενο φέρεται να είναι αν ο επιτυχημένος τραγουδοποιός μπορεί να αναλάβει άμεσα τη δημιουργία νέων τραγουδιών για την τραγουδίστρια, η οποία καλείται πλέον να διαμορφώσει μια νέα ομάδα συνθετών.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού, μεταξύ των οποίων οι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη, ο «Έκπτωτος άγγελος» του Νίκου Οικονομόπουλου και το «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου. Στο ενεργητικό του έχει επίσης συνεργασίες με σημαντικά ονόματα, όπως ο Γιάννης Πάριος και ο Πασχάλης Τερζής.

Αυτή την περίοδο, ο δημιουργός συνεργάζεται με την Ελεονώρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, οι οποίοι ηχογραφούν τραγούδια που τους έχει παραχωρήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη της δισκογραφικής αγοράς που επικαλείται το δημοσίευμα, συνηθίζεται οι ίδιοι οι καλλιτέχνες να προσεγγίζουν προσωπικά τους δημιουργούς με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν, και όχι να αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία το περιβάλλον τους.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνθρωποι από τον κύκλο της Άννας Βίσση έχουν απευθυνθεί σε τουλάχιστον τρεις συνθέτες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στη νέα δισκογραφική πορεία που ετοιμάζεται να χαράξει η τραγουδίστρια.