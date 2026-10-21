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Η αδυναμία που τρέφει για τον μονάκριβο γιο της δεν κατάφερε να κρύψει η Ανθή Βούλγαρη, καθώς συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA».

Αφορμή στάθηκε η παρουσία του τραγουδιστή Γιάννη Φακίνου, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος της δημοσιογράφου και του Ιορδάνη Χασαπόπουλου.

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Ο ερμηνευτής παρουσίασε δύο τραγούδια του, με τους συναισθηματικά φορτισμένους στίχους τους να αγγίζουν την παρουσιάστρια, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Ιδιαίτερα την επηρέασε το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου με τίτλο «Ματάρες μου όμορφες», με αποτέλεσμα να βουρκώσει στον αέρα της εκπομπής.

«Αχ, με συγκίνησες, σκέφτομαι τον γιο μου», είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη, ενώ απευθυνόμενη στον τραγουδιστή σχολίασε: «Τι ωραία φωνή που έχεις».

Ο γάμος στο Πήλιο και η γέννηση του Μάριου

Η δημοσιογράφος έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον γιο της, Μάριο, ο οποίος είναι πλέον 1,5 έτους. Η ίδια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την επιθυμία της να προστατεύσει το παιδί της από τη δημοσιότητα, τονίζοντας σε πρόσφατη συνέντευξή της:

«Εγώ έχω επιλέξει να κάνω μια δουλειά που, καλώς ή κακώς, είμαι δημόσιο πρόσωπο. Μπορούν να λένε, να γράφουν, να κάνουν ό,τι θέλουν για μένα, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες μου και τα λοιπά… Αλλά όταν πρόκειται για το παιδί, δεν σηκώνω κουβέντα».