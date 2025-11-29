Δίχως λαϊκές αγορές θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 η χώρα μετά την απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Επίσης, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικα εμπόδια».

Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν και τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ