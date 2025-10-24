Ένα απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα σε λεωφορείο της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής (ΚΣΑ), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτογραφία που κυκλοφόρησε δείχνει μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού να βρίσκεται μέσα στο εσωτερικό του λεωφορείου, την ώρα που το όχημα εκτελούσε κανονικά το προγραμματισμένο του δρομολόγιο στο βορειοανατολικό τμήμα του Λεκανοπεδίου.

Το περιστατικό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έκπληξη και απορίες σε όσους το παρακολούθησαν, καθώς μια τέτοια εικόνα είναι ασυνήθιστη και αντίθετη με κάθε κανονισμό λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, η μοτοσυκλέτα φέρεται να ανήκει στον ίδιο τον οδηγό του λεωφορείου. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο σάλο, καθώς τίθενται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live You», ο Γραμματέας των Εργαζομένων του ΟΣΥ, Φώτης Νικολακόπουλος, σχολίασε ότι αν ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβαινε σε λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, και γινόταν σχετική καταγγελία, ο κανονισμός προσωπικού θα προέβλεπε αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις. Όπως τόνισε, τέτοιες ενέργειες θίγουν την εικόνα των εργαζομένων στις συγκοινωνίες και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.