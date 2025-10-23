Συνταξιούχος που πήγε ως επισκέπτης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη επειδή υπάλληλος σεκιούριτι τον είδε να κόβει ένα κλαράκι δενδρολίβανο από ένα παρτέρι.

Προσπάθησε να κόψει ένα κλαράκι για να το μυρίσει, όπως περιέγραψε. Επειδή όμως το φυτό μόλις είχε φυτευτεί και το χώμα ήταν φρέσκο, από λάθος ξεριζώθηκε. Άμεσα όμως ο 62χρονος το τοποθέτησε πάλι στο χώμα χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα.

Τότε αντέδρασε υπάλληλος της εταιρίας σεκιούριτι του νοσοκομείου, η οποία ενημέρωσε τη διοίκηση του ιδρύματος και κλήθηκε η αστυνομία, με συνέπεια ο συνταξιούχος να συλληφθεί και να καταλήξει στο κρατητήριο για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Χρειάστηκε να μείνει περισσότερες από επτά ώρες στα κρατητήρια ενώ πέρασε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για αποτυπώματα και φωτογραφίες, μέχρι να αφεθεί ελεύθερος.

«Αυτό δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Είναι αδιανόητο να συλλαμβάνεται κάποιος επειδή έκοψε ένα κλαράκι δενδρολίβανο για να το μυρίσει» σχολίασε μιλώντας στη Voria.gr η συνήγορός του Χριστίνα Σωτηράκογλου.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο εδώ στα δικαστήρια.

Το νοσοκομείο πάντως ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.