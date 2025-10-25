«Έπεσα στα βαθιά και συνεχίζω να κολυμπάω. Δεν λέω να βγω στην ακτή». Με αυτά τα λόγια η Βάλια Πετούρη μιλά στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ για το πρώτο της μυθιστόρημα «Από μένα αντίο», ένα έργο 650 σελίδων που παντρεύει ιστορικά γεγονότα με ψυχογραφία σχέσεων και ανοίγει δρόμο για συνέχεια.

Μια παρουσίαση με ονόματα και γεμάτη αίθουσα

Advertisement

Advertisement

Την περασμένη Τετάρτη, στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών, η παρουσίαση του βιβλίου συγκέντρωσε μεγάλο κοινό και έντονη συζήτηση. Στο πάνελ: ο Γιάννης Πανούσης (καθηγητής Εγκληματολογίας), η συγγραφέας Μάιρα Παπαθανασοπούλου και η Κάτια Δανδουλάκη, που διάβασε αποσπάσματα «παίζοντάς» τα, όπως σχολιάστηκε. Συντονιστής ήταν ο συνάδελφος δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η υπόθεση: αγάπη, Ιστορία και ένα μυστήριο

Κεντρική ηρωίδα είναι η Μαρίνα. Η ιστορία ξεκινά στο Παρίσι, Μάης ’68, όπου γνωρίζει τον νεαρό καθηγητή της στη Σορβόννη. Η διαδρομή του ζευγαριού «διασταυρώνεται» με κομβικά γεγονότα του 20ού αιώνα: τον Μάη του ’68, δύο φάσεις του Ισπανικού εμφυλίου, την πτώση κυβέρνησης Αντρεότι μετά τη δολοφονία Πεκορέλι, και στην Ελλάδα, Δεκεμβριανά, δικτατορία, Κυπριακό, Πολυτεχνείο, Μεταπολίτευση και άνοδο ΠΑΣΟΚ.

Πέρα από το ιστορικό φόντο, το μυθιστόρημα εστιάζει «στην ανθρώπινη αντίφαση και τις συγκρούσεις». Όπως λέει η ίδια, είναι εμφανής η επιρροή του Ντοστογιέφσκι και της ψυχαναλυτικής ματιάς. Η πλοκή κρατά μυστικό έναν μη φυσικό θάνατο, γνωστό μόνο ως ενδεχόμενο από την αρχή, που δρα καθαρτήρια στο τέλος.

Από τη δημοσιογραφία στη λογοτεχνία

Η Πετούρη παραδέχεται ότι η δημοσιογραφική της εμπειρία «μπαίνει» στη γραφή, όχι για εξομολόγηση παρασκηνίων, αλλά ως τρόπος να στήνονται σκηνές «σαν εικόνες». Προτίμησε τη μυθοπλασία από ένα βιβλίο με ιστορίες καλεσμένων, που το θεωρεί «πιο προβλέψιμο»: «Η μυθοπλασία είναι δύσκολος αλλά γοητευτικός δρόμος».

Advertisement

Γραφή, έκδοση και το «αντικείμενο» βιβλίο

Το κείμενο γράφτηκε σε 8 μήνες και «χτενίστηκε» για 3 χρόνια. Εκδότης είναι ο «Μίνωας». «Τον επέλεξα για ποιότητα, εντιμότητα και διαχρονική παρουσία».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο εξώφυλλο με ανάγλυφα γράμματα και στην επιλογή χαρτιού που κρατά το βιβλίο ελαφρύ στο χέρι, παρά τις 650 σελίδες: «Δεν είναι βαρύ στο κρεβάτι, αλλά ούτε και του… πεταμού».

Advertisement

«Μετά το αντίο»: η συνέχεια και η οθόνη

Η συγγραφέας έχει ήδη ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, «Μετά το αντίο», σχεδιάζοντας τριλογία με τους ίδιους ήρωες. Όσο για τηλεοπτική διασκευή; «Θα το έβλεπα με τεράστια χαρά». Η Κάτια Δανδουλάκη δήλωσε ότι θα ήθελε να το ερμηνεύσει στο θέατρο ή στην οθόνη, ενώ πολλοί χαρακτήρισαν το βιβλίο «κατεξοχήν οπτικό».

Συμπέρασμα: Ένα μυθιστόρημα που χρησιμοποιεί την Ιστορία ως σκηνικό για να φωτίσει χαρακτήρες, γραμμένο με ρυθμό και τηλεοπτική καθαρότητα εικόνων. Για τη Βάλια Πετούρη, το «αντίο» είναι απλώς αρχή — ραντεβού στο “Μετά το αντίο”.

Advertisement