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Η έκπτωση των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε ισχύ για τη στήριξη των μεταφορών και της παραγωγής.

Η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη διακόπτεται οριστικά σύμφωνα με τις νέες κυβερνητικές αποφάσεις.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε επίπεδα χαμηλότερα από 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για το συνολικό ύψος της κρατικής παρέμβασης και το επίδομα θέρμανσης αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά καυσίμων, λίγες ώρες πριν από τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα καύσιμα κίνησης.

Σύμφωνα με νεότερες, αποκλειστικές πληροφορίες της HuffPost, «κλείδωσε» η συμμετοχή των διυλιστηρίων στη στήριξη των καταναλωτών, με έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

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Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς η συγκεκριμένη συνεισφορά δημιουργεί περιθώριο για ουσιαστική μείωση της τιμής διάθεσης του καυσίμου, το οποίο αρχίζει να διατίθεται από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την κατεύθυνση που είχε αναδείξει νωρίτερα το ρεπορτάζ της HuffPost, σύμφωνα με το οποίο κυβέρνηση και διυλιστήρια εξέταζαν την ανακατανομή των ενισχύσεων, με μεγαλύτερη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Τι αποφασίστηκε για τα τρία καύσιμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμμετοχή των διυλιστηρίων διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια, η οποία θα συνδυαστεί με την κρατική παρέμβαση, το τελικό ύψος της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί.

Πετρέλαιο κίνησης: Διατηρείται η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Με βάση το ισχύον καθεστώς, η συγκεκριμένη συνεισφορά συμπληρώνει την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών, διαμορφώνοντας συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο.

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Αμόλυβδη βενζίνη: Σταματά η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που παρέχουν σήμερα αποκλειστικά τα διυλιστήρια.

Η τελευταία αυτή αλλαγή αποτελεί ουσιαστικά την επιβεβαίωση ενός σεναρίου που είχε ήδη τεθεί στο τραπέζι των διαβουλεύσεων: τη μεταφορά του βάρους της ιδιωτικής συνεισφοράς από τη βενζίνη στη θέρμανση των νοικοκυριών.

Προτεραιότητα στη θέρμανση – Το στοίχημα της τελικής τιμής

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Η νέα κατανομή των ενισχύσεων αποτυπώνει την προσπάθεια να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η συμμετοχή των διυλιστηρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία η έναρξη της χειμερινής περιόδου δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για τα νοικοκυριά.

Η έκπτωση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής παρέμβασης. Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων αντιστοιχεί σε ελάφρυνση 200 ευρώ, σε σύγκριση με την τιμή χωρίς τη συγκεκριμένη έκπτωση.

Το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί και από το ύψος της κρατικής επιδότησης.

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Υπενθυμίζεται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, με τις πληροφορίες να τοποθετούν τον επιθυμητό πήχη ακόμη χαμηλότερα, κοντά στα 1,60 ευρώ.

Τι σημαίνει η αλλαγή για την αμόλυβδη

Η διακοπή της έκπτωσης στην αμόλυβδη δεν συνεπάγεται αυτομάτως ισόποση αύξηση της τελικής τιμής στην αντλία.

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Η πορεία των διεθνών τιμών, το κόστος προμήθειας και οι συνθήκες της αγοράς θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα για τους οδηγούς.

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Ωστόσο, η παύση της συγκεκριμένης ενίσχυσης σημαίνει ότι η αμόλυβδη δεν θα διαθέτει πλέον την πρόσθετη προστασία των 10 λεπτών που παρείχαν τα διυλιστήρια.

Αντίθετα, η διατήρηση της έκπτωσης στο ντίζελ κίνησης εξακολουθεί να στηρίζει έναν τομέα με άμεση επίδραση στις μεταφορές, στην παραγωγή και στο κόστος διακίνησης των προϊόντων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να αποσαφηνιστεί η συνολική κρατική παρέμβαση, καθώς και το νέο επίδομα θέρμανσης.

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Με τη συμμετοχή των διυλιστηρίων να έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οριστικοποιηθεί, απομένει να φανεί πόσο χαμηλά θα διαμορφωθεί τελικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και ποιο θα είναι το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές.