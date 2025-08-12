Για τρίτη φορά, ο ειδικός εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης απέρριψε αίτημα συγγενών θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη για εκταφή σορού, προκειμένου να διενεργηθούν κρίσιμες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Αυτή τη φορά πρόκειται για το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του 20χρονου Άγγελου, το οποίο απορρίφθηκε στις 31 Ιουλίου, επτά μήνες μετά την αρχική κατάθεση του σχετικού υπομνήματος.

Ο ανακριτής συνδέει το αίτημα με τον «ισχυρισμό μερίδας διαδίκων» ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομα ποσότητα διαλυτών-υδρογονανθράκων και απορρίπτει την εκταφή θεωρώντας ότι τα αίτια της πυρόσφαιρας έχουν αποσαφηνιστεί από τις χημικές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και τις τεχνικές εκθέσεις των καθηγητών του ΕΜΠ.

Οι συγγενείς, ωστόσο, επιμένουν πως η άρνηση αυτή στερεί τη δυνατότητα πλήρους διαλεύκανσης των συνθηκών θανάτου των οικείων τους. Ειδικοί που έχουν οριστεί από τις οικογένειες κάνουν λόγο για παραλείψεις στις αρχικές νεκροτομές και επιμένουν ότι η εκταφή μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμα ευρήματα, τα οποία δεν εξετάστηκαν ποτέ.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώνεται, με τους συγγενείς να καταγγέλλουν καθυστερήσεις και μονόπλευρη αποδοχή συγκεκριμένων πορισμάτων από τον ανακριτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για παραβίαση δικονομικών δικαιωμάτων.

Ο κ. Μπακαΐμης απέρριψε το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη με το εξής σκεπτικό:

«Απορρίπτει αίτημα εκταφής, καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομη ποσότητα διαλυτών-υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητάται να λάβει χώρα προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού.

Πλην όμως, από το συνδυασμό των χημικών αναλύσεων και των λοιπών εγγράφων που έχει αποστείλει το ΓΧΚ, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης των καθηγητών ΕΜΠ Δημητρίου Καρώνη (χημ. μηχανικός), Πέτρου Τσακιρίδη (Μεταλλουργός) και των ενόρκων καταθέσεων του επιστ. συνεργάτη ΑΠΘ, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού Κων/νου Πασπαλά και των εκθέσεων που μας έχει καταθέσει, προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτών πυρκαγιά προκλήθηκε από την δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος-αερολύμματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα».

Πηγή: dikastiko.gr