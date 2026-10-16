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Στην πρώτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτικού κόμματος φέρεται να προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την έρευνα να αφορά τον ΛΑΟΣ και βασικό κατηγορούμενο τον πρόεδρό του, Φίλιππο Καμπούρη.

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, μετά την αξιολόγηση νέων ευρημάτων από την έρευνα για ενδεχόμενη διακίνηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων εταιρείες. Η έρευνα φέρεται να οδήγησε και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ΛΑΟΣ, καθώς εκτιμάται ότι το κόμμα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο των μέτρων έχουν δεσμευτεί, μέχρι στιγμής, πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια, καθώς και οκτώ οχήματα. Τα τέσσερα από αυτά φέρονται να ανήκουν στο κόμμα.

Η εντολή δέσμευσης αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και των εταιρειών που ελέγχονται. Ο σχετικός φάκελος της Αρχής διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες.