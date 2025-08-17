Αύριο, Δευτέρα 18/08, ενισχύεται η αστάθεια στη χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη 19/08, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα της Δευτέρας (15:00-18:00) 18/08.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού τη Δευτέρα (18/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και στην περιοχή του Καστελλορίζου έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή του Καστελλορίζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (19/08)

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (20/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.



Ο καιρός την Πέμπτη (21/08)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή (22/08)

Στο βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρειο Ιόνιο και στο βορειοδυτικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.