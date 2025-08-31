Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στην Κρήτη, με στόχο εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητες σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Κρήτης, έχουν συλληφθεί 48 άτομα και έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, όπλα και οχήματα. Η επιχείρηση άρχισε τα ξημερώματα της Κυριακής εστιάζεται σε περιοχές της δυτικής Κρήτης και συμμετέχουν σε αυτήν αστυνομικές δυνάμεις από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Σύμφωνα με το Cretalive, η επιχείρηση είναι υπό την εποπτεία της Ασφάλειας Χανίων που δούλευε εδώ και καιρό την υπόθεση και με τηλεφωνικές επισυνδέσεις. Το κυρίως βάρος της επιχείρησης εστιάζεται σε περιοχές του νομού Χανίων και οι πληροφορίες λένε ότι μέσω των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αναφέρονται και πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, επιχειρηματίες, ένστολοι αλλά και άτομα που έχουν ποινικό παρελθόν, σοβαρό ή λιγότερο βαρύ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε πρώτη επίσημη ενημέρωση αναφέρονται τα εξής: «Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ.».

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Cretapost, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένστολοι (αστυνομικός, αξιωματικός στρατός ξηράς και πολεμικής αεροπορίας) καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες.