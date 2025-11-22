Η στιγμή που ο οδηγός κινείται με μεγάλη ταχύτητα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνελήφθησαν τρία άτομα που οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ, καθώς και ο οδηγός ενός αυτοκινήτου ο οποίος έτρεχε με 230 χλμ/ώρα, σε δρόμο που το όριο ήταν τα 100 χλμ/ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα ξημερώματα Σαββάτου (22/11), με τον «ραλίστα» να εντοπίζεται από τους αστυνομικούς της Τροχαίας μέσω συσκευής ραντάρ, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Ο συγκεκριμένος οδηγός είχε καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο που του έγινε. Συνολικά, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από -5.000- έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν -91- παραβάσεις.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.