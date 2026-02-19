Η Αττική Οδός πρόκειται να ανοίξει και πάλι από την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το πρωί (06:00) το τμήμα του αυτοκινητόδρομου που έκλεισε πρόσφατα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όμως οι εργασίες συντήρησης δεν ολοκληρώνονται με την επαναλειτουργία.

Το συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού, από τον κόμβο Ασπροπύργου έως τη λεωφόρο Φυλής (περίπου 8 χλμ), είχε κλείσει από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 06:00 π.μ. έως και την Κυριακή 22/2 στις 06:00 π.μ. λόγω βαθιάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων, που προκάλεσε μεγάλες κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις και μποτιλιαρίσματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Advertisement

Advertisement

Οι εργασίες έχουν στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια των υποδομών της σήραγγας, μετά τον εντοπισμό προβλημάτων με πτώση σοβάδων και φθορές σε σημεία της γέφυρας, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η στατικότητα του έργου.

Τι θα αλλάξει την Κυριακή

Το τμήμα προς Αεροδρόμιο θα ανοίξει ξανά κανονικά από την Κυριακή το πρωί. Παρά ταύτα, οι μηχανικοί αποφάσισαν ότι μερικές εργασίες θα συνεχιστούν ακόμα στη σήραγγα και στην έξοδο της λεωφόρου Φυλής, με περιορισμό μίας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να ολοκληρωθούν οι εργασίες υποστήριξης και συντήρησης με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτερους ρυθμούς, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κυκλοφορία κατά την ημέρα.

Εναλλακτικές διαδρομές προς Αεροδρόμιο όσο διαρκούν οι εργασίες

Για όσους οδηγούς κατευθύνονται προς το Αεροδρόμιο και θέλουν να αποφύγουν τα σημεία όπου συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στη σήραγγα Λιοσίων, οι βασικές εναλλακτικές που προτείνουν οι Αρχές είναι οι εξής:

Advertisement

1. Μέσω Λεωφόρου Αθηνών – Σχιστού – Περιφερειακής Αιγάλεω

Οι οδηγοί από τη Δυτική Αττική μπορούν να κινηθούν από την Λεωφόρο Αθηνών, να κατευθυνθούν προς Σκαραμαγκά και στη συνέχεια μέσω Περιφερειακής Αιγάλεω να επανενταχθούν στο οδικό δίκτυο που οδηγεί ανατολικά. Πρόκειται για διαδρομή με αυξημένη κίνηση τις ώρες αιχμής.

2. Μέσω Κηφισσού (Αθηνών–Λαμίας)

Advertisement

Εναλλακτικά, η κάθοδος ή άνοδος του Κηφισού δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους βασικούς άξονες (όπως Αττική Οδό σε διαφορετικό σημείο ή Μεσογείων), ωστόσο απαιτεί υπομονή, ειδικά πρωινές και απογευματινές ώρες.

3. Μέσω τοπικού οδικού δικτύου Φυλής – Άνω Λιοσίων

Για μικρότερες αποστάσεις ή μετακινήσεις εντός δυτικών προαστίων, το τοπικό δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης», αν και δεν ενδείκνυται για γρήγορη πρόσβαση στο Αεροδρόμιο.

Advertisement

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο μετακίνησης, να ενημερώνονται για τυχόν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και – όπου είναι εφικτό – να αποφεύγουν τις ώρες αιχμής μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των έργων.