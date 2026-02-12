Η Betsson σου δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχεις στη Betsson MVP Κλήρωση, να αναδείξεις τους κορυφαίους παίκτες της ημιτελικής φάσης και να διεκδικήσεις μια διπλή πρόσκληση για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Η διαδικασία είναι απλή:

Advertisement

Advertisement

Ψηφίζεις τους MVP των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου, όπου δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τον μεγάλο τελικό!

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στον Βόλο — και εσύ μπορείς να ζήσεις την εμπειρία από κοντά!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ BETSSON ΠΑΤΑΣ ΕΔΩ

Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!

Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!

Advertisement

Betsson: Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |

Advertisement