Την αυριανή εξειδίκευση των ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα περιμένουν οι αγρότες για να σταθμίσουν αν θα κάνουν πράξη το σχέδιο τους να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, Πέμπτη και Παρασκευή. Σήμερα Τρίτη (6/1) τα περισσότερα μπλόκα προσπαθούν να διευκολύνουν τους εκδρομείς, ωστόσο δεν λείπει η ταλαιπωρία και η κίνηση στα σημεία όπου η τροχαία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κυκλοφορία από παραδρόμους.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν τρέφουν μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο ευελπιστούν να υπάρξει αναφορά σε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει καταρρεύσει λόγω των χαμηλών τιμών σε σειρά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφή ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου.

Όπως τονίζουν, σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις τους ικανοποιήσουν, είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Διαφορετικά, εξετάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το απόγευμα της αυριανής ημέρας (Τετάρτη 7/1) θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας.

Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, θα υπάρξει συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης, οι αγρότες δηλώνουν ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί για τον τρόπο και τα σημεία των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και καλούν την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν εδώ και καιρό.

Επιστροφή των εκδρομέων: Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Με σχετικά προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων των Θεοφανίων, λόγω και των μπλόκων των αγροτών και των ρυθμίσεων της Τροχαίας.

Όπως είναι γνωστό από τη Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβο Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:

Ρεύμα προς Αθήνα: τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και



Ρεύμα προς Λαμία: έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.



Επιπλέον από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων, καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της παλαιάς

Εθνικής Οδού Λαμίας – Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, μέσω της Επαρχιακής οδού

Λιβαδειάς – Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.