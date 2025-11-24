Μία μητέρα που πήγαινε στο σχολείο τον 10χρονο γιο της χτυπήθηκε, σήμερα (24/11) το πρωί, από διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη 500 μέτρα από το 22ο Δημοτικό Σχολείο λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Η μητέρα περπατούσε μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στη διαδρομή για το σχολείο, όταν αυτοκίνητο που περνούσε την χτύπησε και την έριξε στο έδαφος. Ο οδηγός, αμέσως, σταμάτησε και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί, όπως και πολλοί περαστικοί έσπευσαν για βοήθεια.

Το σημείο του ατυχήματος

Εκείνη τη στιγμή, περνούσε από το σημείο ορθοπεδικός γιατρός, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην μητέρα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Το 10χρονο παιδάκι υπέστη σοκ από το θέαμα και μεταφέρθηκε με εντολή της αστυνομίας από άλλη μητέρα στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε και ο πατέρας.

