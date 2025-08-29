Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στην Χαλκιδική, καθώς χρειάστηκε η επέμβαση ναυαγοσώστη, ο οποίος έσωσε από πνιγμό ένα 4χρονο αγοράκι από τη Σερβία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην παραλία Καλλιθέα του δήμου Κασσάνδρας. Ο ναυαγοσώστης πρόσφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Την προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

