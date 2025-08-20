Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών από τη Ρωσία, που πήγαν για ψαροντούφεκο και τα ίχνη τους χάθηκαν στα ανοιχτά του Παλιουρίου Χαλκιδικής.

Τα δύο αγόρια ηλικίας 12 και 20 χρόνων φαίνεται πως κατάφεραν να βγουν από τη θάλασσα και να αναζητήσουν καταφύγιο σε μια δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή.



Αργά το βράδυ της Τετάρτης και ενώ δεν είχαν επιστρέψει οι οικείοι τους ενημέρωσαν τις αρχές.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό τους.

Στις έρευνες συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνέδραμε και η Βάση Ετοιμότητας Κασσάνδρας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ύστερα από εντολή του Λιμεναρχείου.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης το Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, που έπαιρνε μέρος στις έρευνες, κατέφερε να εντοπίσει τους νεαρούς στην περιοχή Αγίου Νικολάου Παλιουρίου.

Αμέσως στήθηκε νέα, μεγάλη επιχείρηση για να τους προσεγγίσει το Λιμενικό Σώμα, να τους απεγκλωβίσει και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Πηγή: Voria