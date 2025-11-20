Η προσπάθεια ενός νέου 22 ετών να καταπιεί αμάσητο ένα μπέργκερ, στο πλαίσιο ενός «challenge», καθώς συνέτρωγε με φίλους του σε εστιατόριο, τελικά του στοίχισε την ίδια του τη ζωή.

Advertisement

Advertisement

O 22χρονος, που νοσηλευόταν επί ημέρες στο «Γ. Γεννηματάς» σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

O άτυχος νεαρός έμεινε για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο, γεγονός που επιβάρυνε πολύ την υγεία του. Οι βλάβες που υπέστη ο εγκέφαλος και άλλα ζωτικά όργανα αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμες.

Παγώνη: «Ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση, έφραξαν οι αεραγωγοί»

Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση. «Δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί. Δεν γινόταν τίποτα, το είχαμε πει. Δυστυχώς, ένα νέο παιδί…», είπε αρχικά η κυρία Παγώνη.

Και πρόσθεσε: «Ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση από την αρχή. Είχαν ενημερωθεί και οι γονείς του. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες από το νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι νέο παιδί. Είναι μια δραματική η κατάσταση».