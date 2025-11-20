Η προσπάθεια ενός νέου 22 ετών να καταπιεί αμάσητο ένα μπέργκερ, στο πλαίσιο ενός «challenge», καθώς συνέτρωγε με φίλους του σε εστιατόριο, τελικά του στοίχισε την ίδια του τη ζωή.
O 22χρονος, που νοσηλευόταν επί ημέρες στο «Γ. Γεννηματάς» σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
O άτυχος νεαρός έμεινε για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο, γεγονός που επιβάρυνε πολύ την υγεία του. Οι βλάβες που υπέστη ο εγκέφαλος και άλλα ζωτικά όργανα αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμες.
Παγώνη: «Ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση, έφραξαν οι αεραγωγοί»
Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση. «Δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί. Δεν γινόταν τίποτα, το είχαμε πει. Δυστυχώς, ένα νέο παιδί…», είπε αρχικά η κυρία Παγώνη.
Και πρόσθεσε: «Ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση από την αρχή. Είχαν ενημερωθεί και οι γονείς του. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες από το νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι νέο παιδί. Είναι μια δραματική η κατάσταση».