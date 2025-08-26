Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ο μικρός Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή Όαση Βαρυπέτρου Χανίων.

Οι άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα της εκκλησίας και μπήκαν στο εσωτερικό, όπου κατευθύνθηκαν αμέσως προς το παγκάρι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του kriti360.gr, το παγκάρι ήταν άδειο και έτσι δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς σημειώθηκε παραμονή της γιορτής του Αγίου Φανουρίου.

Ο ιερέας του ναού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.