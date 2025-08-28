Μέσα σε φαράγγι, κοντά στο χωριό Πλεμενιανά των Χανίων, είχαν στήσει τη χασισοφυτεία τους καλλιεργητές, τους οποίους συνέλαβαν οι αστυνομικοί το πρωί της Τετάρτης (27/8), κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρήκαν τη φυτεία και το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν την επιχείρηση. Μέσα σε ένα αντίσκηνο έμενε ένας 28χρονος από την Αλβανία, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει, αλλά τον κυνήγησαν μέσα στο φαράγγι και τον συνέλαβαν.

Advertisement

Advertisement

ΕΛ.ΑΣ.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα 1 κινητό τηλέφωνο. Κατά την αυτοψία που ακολούθησε διαπιστώθηκε καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε δύο συνεχόμενους χώρους, στην κοίτη και το πρανές του φαραγγιού, συνολικά 180 δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρα, ευρισκόμενα από το στάδιο της καρποφορίας έως πλήρους ανάπτυξης και συγκομιδής, τα οποία ποτίζονταν από λάστιχο που είχε συνδεθεί παράνομα σε κοντινό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Γρηγοριανά Δήμου Καντάνου Χανίων. Εντός του χώρου βρέθηκαν επίσης καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, καθώς επίσης είδη οικοσκευής και κλινοστρωμνής για τη διαμονή του δράστη. Παράλληλα ο κατηγορούμενος είχε προβεί στην περισυλλογή και αποξήρανση ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 438 γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν.

ΕΛ.ΑΣ.

Στην κατάθεσή του ο 28χρονος κατονόμασε έναν άνδρα 41 ετών ως τον πραγματικό κάτοχο της φυτείας κάνναβης και ως τον άνθρωπο που τον προσέλαβε και τον οδήγησε στο χώρο αυτό, προκειμένου να ενεργήσει το σύνολο των καλλιεργητικών εργασιών και του εξασφάλιζε τα μέσα για το βιοπορισμό και τη διαμονή του καθ’ όλο το διάστημα της παραμονής του στο χώρο της φυτείας, ενώ του είχε υποσχεθεί αμοιβή περίπου δέκα χιλιάδων 10.000 ευρώ, τα οποία θα λάμβανε μετά τη συγκομιδή.

Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν και τον εντόπισαν στο Μάλεμε σε οικογενειακή τουριστική μονάδα, όπου και τον συνέλαβαν.

Εκτιμάται ότι από την συγκομιδή της φυτείας κάνναβης, οι ανωτέρω δράστες θα αποκόμιζαν περίπου 90 κιλά κάνναβης, ενώ το προσδοκώμενο παράνομο όφελος θα ανερχόταν στο χρηματικό ποσό των 180.000 έως 270.000 ευρώ.