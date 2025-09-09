Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που ήταν μεθυσμένοι πιάστηκαν στα χέρια στο κέντρο των Χανίων, με την κατάσταση να γίνεται γρήγορα ανεξέλεγκτη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί τσακώθηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο, λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (8/9), έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά, με τους στρατιωτικούς να βρίσκονται εκτός ελέγχου.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στους δύο άνδρες, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αμερικανική Βάση.

