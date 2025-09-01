Ενας άνδρας κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, την ώρα που γευμάτιζε σε ψηστασταριά στο Καστέλι Κισσάμου στην Κρήτη. Για καλή του τύχη, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης γνώριζαν να εφαρμόζουν τη λαβή Χάιμλιχ.

Οπως φαίνεται και στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, ο άνδρας υπέστη απόφραξη αεραγωγού από κομμάτι τροφίμου. Οι υπάλληλοι έσπευσαν κοντά του και εφάρμοσαν τη λαβή, καταφέρνοντας να αποκαταστήσουν την αναπνοή του και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Το περιστατικό γνωστοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό ο δημοσιογράφος Ιωάννης Παπαδάκης, ο οποίος συνεχάρη το προσωπικό της επιχείρησης.

Πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό, το οποίο μαρτυτά την σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών σε καταστήματα εστίας, αλλά και στην καθημερινότητα.