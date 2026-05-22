Τραγικός επίλογος φαίνεται πως γράφεται στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά, καθώς σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Αποκόρωνα εκτιμάται ότι ανήκει στον αγνοούμενο νεαρό.

Ο γιατρός είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Δεκέμβριο και από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του. Η σορός αναγνωρίστηκε αρχικά από τα ρούχα και άλλα χαρακτηριστικά που φαίνεται να ταιριάζουν με εκείνα του 33χρονου, ωστόσο η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, με την άφιξη των γονιών του στα Χανιά.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου. Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν αποκλείεται να χρειαστεί και εξέταση DNA για την οριστική επιβεβαίωση της ταυτότητας.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, στελέχη της ερευνητικής ομάδας και ιατροδικαστής.

«Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε μαζί με τον ιατροδικαστή, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η σορός ανήκει στον εξαφανισμένο νεαρό γιατρό, καθώς τα χαρακτηριστικά του ρουχισμού αντιστοιχούν», ανέφερε ο κ. Νικολάου στο zarpanews.gr.

Η σορός βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή με πυκνή βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά σε εκκλησάκι στον Αποκόρωνα. Η μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση, φαίνεται πως δυσχέραναν σημαντικά τις έρευνες όλο αυτό το διάστημα.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι, παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί, κανείς δεν φανταζόταν πως ο 33χρονος είχε διανύσει πεζός τόσο μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και κατέληξε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός.