Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το φονικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος της Κισσάμου στα Χανία, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δράστης και θύμα είχαν συγγενική σχέση. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανήμερα της ονομαστικής εορτής του 52χρονου, τη στιγμή που εκείνος χόρευε. Ξαφνικά, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ τουλάχιστον δύο φορές στο στήθος, μπροστά στα έντρομα βλέμματα των παρευρισκομένων. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ ο ένοπλος τράπηκε σε φυγή.

Advertisement

Advertisement

Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου έφτασε άμεσα και μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 52χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Οι Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Χανίων.