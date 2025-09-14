Μόνο το 6% των εργαζομένων της Generation Z, δηλαδή της Νέας Γενιάς, δηλώνει ότι ο βασικός τους επαγγελματικός στόχος είναι να φτάσουν σε θέση ηγεσίας, σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte «2025 Gen Z and Millennial Survey». Αντί να εκληφθεί αυτό ως έλλειψη φιλοδοξίας, οι διορατικοί εργοδότες θα το αναγνωρίσουν ως ένα καμπανάκι αφύπνισης σχετικά με το τι παρακινεί το μελλοντικό εργατικό δυναμικό στην εποχή μετά το κοινωνικό συμβόλαιο.

Ενώ οι προηγούμενες γενιές μπορεί να επικρίνουν την προσέγγιση της Generation Z στην εργασία ως «κακομαθημένη» ή «τεμπέλικη», τα δεδομένα δείχνουν κάτι διαφορετικό: αυτή η γενιά έχει εντοπίσει θεμελιώδεις αδυναμίες στις παραδοσιακές εργασιακές δομές που οι προηγούμενες γενιές αποδέχτηκαν ως αμετάβλητες. Και δεν φοβάται να τις επισημάνει.

Αυτό που βλέπουμε είναι η Generation Z να απορρίπτει ένα σύστημα όπου η ηγεσία συχνά σημαίνει περισσότερο άγχος, περισσότερες ώρες και ελάχιστη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, με αντάλλαγμα μικρές μισθολογικές αυξήσεις. Οι προσδοκίες τους για το εργασιακό περιβάλλον θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να διορθώσουν ξεπερασμένες πρακτικές που βλάπτουν την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων. Δεδομένου ότι οι ερευνητές της Forrester προβλέπουν πως μέχρι το 2030 το 74% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα αποτελείται από τη Generation Z, η κατανόηση της οπτικής τους δεν είναι προαιρετική. Είναι απαραίτητη για την επιβίωση των οργανισμών.

Η Generation Z κατανοεί ότι η πραγματική επαγγελματική εξέλιξη δεν αφορά τους τίτλους

Αντί να κυνηγούν τίτλους, οι εργαζόμενοι της Generation Z εστιάζουν στην ουσία, στην απόκτηση γνήσιων δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη. Η Deloitte αποκάλυψε ότι το 70% των εργαζομένων της Generation Z αφιερώνει χρόνο κάθε εβδομάδα για να αναπτύξει τις δεξιότητές του σε σύγκριση με μόλις το 59% των Millennials και ότι η μάθηση και η ανάπτυξη συγκαταλέγονται στους τρεις κορυφαίους παράγοντες που λαμβάνει υπόψη η Generation Z όταν επιλέγει έναν εργοδότη.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Generation Z ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δημιουργία εξειδίκευσης και τη συνεχή μάθηση παρά για την άνοδο στα εταιρικά σκαλοπάτια. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη εκτίμηση για τη βιωσιμότητα της καριέρας και την προσωπική ανάπτυξη, δίνοντας προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση ικανοτήτων.

Advertisement

Advertisement

Ο σκοπός είναι μη διαπραγματεύσιμος για τη μεγάλη πλειοψηφία της Generation Z.

Δεν μιλούν απλώς για το ότι θέλουν ουσιαστική εργασία η Generation Z δεν διστάζει να το κάνει πράξη. Ο σκοπός είναι κρίσιμος για τη συντριπτική πλειοψηφία (89%) όσον αφορά την ικανοποίηση από την εργασία και την ευημερία μάλιστα το 44% έχει εγκαταλείψει θέσεις που δεν είχαν για αυτούς σκοπό, όπως διαπίστωσε η Deloitte.

Πρόκειται για μια γενιά που θέτει τις αξίες της σε εφαρμογή ακόμα κι αν αυτό της κοστίσει οικονομικά ή επαγγελματικά βραχυπρόθεσμα. Κατανοούν ότι η εργασία με νόημα οδηγεί σε καλύτερη απόδοση, υψηλότερη αφοσίωση και πιο βιώσιμη επαγγελματική ικανοποίηση.

Η Generation Z είναι έτοιμη να φέρει αποτελέσματα

Η έρευνα “2025 Gen Z and Millennial Survey” διαπίστωσε επίσης ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων της Generation Z (86%) προσβλέπει στους μάνατζερ για καθοδήγηση (mentorship) και όχι για μικροδιαχείριση. Η μικροδιαχείριση εμποδίζει τους εργαζόμενους να γίνουν ποτέ αυτόνομοι μεταξύ άλλων αρνητικών συνεπειών που έχουν επισημανθεί από ερευνητές του Seoul National University, του University of Auckland, του Michigan State University και του Nova Southeastern University. Η Generation Z αντιλαμβάνεται ενστικτωδώς τι πραγματικά αναπτύσσει τους ανθρώπους: η καθοδήγηση που χτίζει ικανότητες και όχι η επίβλεψη που τις καταπνίγει.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι είναι και πρώιμοι χρήστες εργαλείων παραγωγικότητας, με το 57% να χρησιμοποιεί ήδη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) για να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας και να ελευθερώσει χρόνο για στρατηγικά καθήκοντα, σύμφωνα με τη Deloitte. Αντί να φοβούνται ή να αντιπαθούν την τεχνολογία, την αγκαλιάζουν ως μέσο για να εργάζονται πιο αποδοτικά και να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Πώς οι έξυπνοι Οργανισμοί θα προσαρμοστούν σε όσα τους διδάσκει η Generation Z

Αν το 94% της Generation Z δεν ενδιαφέρεται για την ανάβαση στην εταιρική ιεραρχία, πού μας αφήνει αυτό; Οι διορατικοί οργανισμοί θα επικεντρωθούν σε ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε ουσιαστική εργασία και στην ευελιξία, αντί μόνο στην ανοδική κινητικότητα. Μπορεί μάλιστα να το δουν και θετικά, αφού δεν μπορούν όλοι να ανέλθουν στην κορυφή της εταιρικής πυραμίδας όμως τα συστήματα κινήτρων που είναι δομημένα γύρω από την «αναρρίχηση στην ιεραρχία» χρειάζονται θεμελιώδεις αλλαγές.

Τέσσερις τρόποι με τους οποίους οι έξυπνοι ηγέτες οργανισμών θα προσαρμοστούν:

Δημιουργία μη ιεραρχικών μονοπατιών εξέλιξης: Αναπτύξτε διαδρομές εξειδίκευσης, ρόλους ηγεσίας έργων και διαλειτουργικές ευκαιρίες που αναγνωρίζουν την ανάπτυξη χωρίς να αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναλάβουν διοικητικές θέσεις που δεν επιθυμούν.

Προσφορά καθοδήγησης, όχι μικροδιαχείρισης: Προγραμματίστε τακτικές ατομικές συναντήσεις με επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και καριέρας, όχι την παρακολούθηση καθηκόντων. Ρωτήστε «Πώς μπορώ να σε βοηθήσω να εξελιχθείς;» αντί για «Ολοκλήρωσες αυτήν την αναφορά;».

Σεβασμός των ορίων ως μέσο παραγωγικότητας: Όταν η Generation Z θέτει όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προστατεύει την απόδοσή της μακροπρόθεσμα. Υποστηρίξτε βιώσιμες πρακτικές εργασίας αντί να τις υπονομεύετε.

Αξιοποίηση της τεχνολογικής τους εξοικείωσης: Χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI και αυτοματοποίησης για να εργάζονται πιο αποδοτικά. Ζητήστε τους να μοιραστούν τι αποδίδει και εξετάστε την υιοθέτηση των καινοτομιών παραγωγικότητάς τους σε όλη την ομάδα.

Το συμπέρασμα

Η Generation Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία καριέρας την επαναπροσδιορίζει γύρω από την κατάκτηση δεξιοτήτων, τον σκοπό και τη βιώσιμη παραγωγικότητα, αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες. Και το ερώτημα για τους ηγέτες οργανισμών δεν είναι αν και πότε η Generation Z θα συμμορφωθεί αλλά αν η δική τους εταιρεία θα προσαρμοστεί ή θα μείνει πίσω.

Αν είστε ηγέτης οργανισμού, ξεκινήστε τώρα: ελέγξτε τα τρέχοντα μονοπάτια εξέλιξης, εξετάστε τις διοικητικές σας πρακτικές και ρωτήστε τους νεότερους εργαζομένους σας τι θέλουν πραγματικά από την καριέρα τους. Οι απαντήσεις τους μπορεί να σας εκπλήξουν και να αναζωογονήσουν τον χώρο εργασίας σας για όλους.

ΠΗΓΗ: Forbes-Cynthia Pong