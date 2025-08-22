Ένας 33χρονος «ραλίστας» πιάστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αθηνών – Λαμίας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο, όσο και τους διερχόμενους οδηγούς.

Ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος αγνόησε επιδεικτικά τους κανόνες οδικής ασφαλείας, καθώς κινούνταν με 198 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την υπόθεση χειρίστηκε ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας και μαζί του βρέθηκε ένας έμπειρος αξιωματικός, καθώς και δύο ακόμη αστυνομικοί που βοήθησαν στην ασφαλή κινητοποίηση του οχήματος.

Το εν λόγω όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας όπου ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στον ασυνείδητο οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.

