Η έρευνα των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός οχήματος να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί από την έρευνά τους κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 36χρονο, ο οποίος είναι έμπορος αυτοκινήτων, και να του περάσουν χειροπέδες, ενώ διαπίστωσαν ότι είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.