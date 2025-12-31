Ο χιονιάς έκανε την εμφάνισή του στην Εύβοια σήμερα, Τετάρτη (31/12), παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αυτή την ώρα χιονίζει στα ορεινά χωριά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με το evima.gr, χιονόπτωση σημειώνεται στον δρόμο από τη Στενή προς τις Στρόπωνες, στην περιοχή του Αγίου, καθώς και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

Μηχανήματα της Περιφέρειας επιχειρούν ήδη στο οδικό δίκτυο από Στενή προς Στρόπωνες, προκειμένου να διατηρηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 1 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -6 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -4 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες τοπικά θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στην Αττική, όπου ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα, χωρίς όμως να υπάρχει λόγος ανησυχίας για σοβαρές επιπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Παγετός θα συνεχίσει να σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση

Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά

Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα

Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) “θα πασπαλίσει” στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πέσουν και χαμηλότερα

Σημαντική βελτίωση το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας και γενικευμένη καλοκαιρία.

Δεν αποκλείεται, όπως επισημαίνει, το θερμόμετρο να αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς, μια εντυπωσιακή μεταβολή σε σχέση με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και -15 βαθμούς που θα καταγραφούν το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια.