Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (2/2) συνεργεία της Περιφέρειας στην Χίο προσπαθούν να σπάσουν τον τεράστιο βράχο που έπεσε χθες στο οδόστρωμα στην εθνική οδό Χίου – Καρδαμύλων, μεταξύ των θέσεων Δελφίνι και Σαραπιό. Η αποκόλληση του βράχου είναι αποτέλεσμα κατολισθήσεων στην περιοχή που προκάλεσε η έντονη χθεσινή βροχόπτωση στο νησί.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Χρήστου Καρτάλη στον Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, «θα πραγματοποιηθεί επίσης έλεγχος στα πρανή για να διαπιστώσουν τυχόν άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να είναι ασφαλής η περιοχή. Πάντως στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, δεν είχαν καταγραφεί άλλα προβλήματα».

Advertisement

Advertisement

Χθες, επίσης, στελέχη του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξαν χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Γρίδια Νενήτων, στις ανατολικές ακτές του νησιού, 56χρονο κάτοικο Χίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για χειμερινό κολυμβητή.

Πηγή: ΑΠΕ