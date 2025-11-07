Ο φόβος και ο τρόμος παιδιών και γονέων στον Χολαργό έχεις γίνει τους τελευταίους 2 μήνες ένας ηλικιωμένος ο οποίος προσεγγίζει ανήλικους μαθητές και τους δίνει γλυκά και κεράσματα προκειμένου να τους παρασύρει στο σπίτι του.

Τελευταίο του «χτύπημα» το περασμένο Σάββατο όταν πλησίασε ένα ανήλικο αγόρι στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και με το πρόσχημα ότι θα πάει να του αγοράσει καραμέλες του ζήτησε να τον ακολουθήσει.

Το παιδί, ευτυχώς, δεν απάντησε και η μητέρα του προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία από όπου διαπιστώθηκε πως ο «μυστηριώδης» άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές από το 2019. Τότε, ο 69χρονος γυμναστής είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων έχοντας συλληφθεί στην Ηγουμενίτσα.

Από το 2023 οι κάτοικοι του Χολαργού τον έβλεπαν να κινείται γύρω από αθλητικούς χώρους και σχολεία της περιοχής και να είναι ασυνήθιστα διαχυτικός με τα ανήλικα παιδιά.

«Εδώ και 2 χρόνια έχει εμφανιστεί, πηγαίνει σε γήπεδα, κυρίως στο Νταμάρι. Αυτός κυνηγάει κυρίως αγόρια, ηλικίας 13 και 14 ετών. Τους μοιράζει σοκολάτες, νερά, μπανάνες. Είχε γίνει φίλος με τους προπονητές, με γονείς, όλοι μέχρι κάποια στιγμή νόμιζαν πως ήταν παππούς κάποιου παιδιού. Τους είχε ξεγελάσει όλους», εξηγεί μια κάτοικος του Χολαργού ο γιος της οποίας είχε μπει στο «στόχαστρο» του 69χρονου μαζί με ένα άλλο ανήλικο μαθητή.

«Στο γιο μου έλεγε έλα μαζί να σε κεράσω κάτι. Και μετά με ένα φίλο του μαζί τους έλεγε ‘αφήστε το ποδόσφαιρο και ασχοληθείτε με κανένα κ…’. Αυτός, όμως, είχε βάλει στο ‘μάτι’ ένα άλλο παιδάκι, 13,5 ετών. Σε αυτόν, μάλιστα, είχε δώσει ένα σημείωμα που έγραφε ‘εγω νοιάζομαι για εσένα, ο, τι χρειαστείς μένω εκεί, το κουδούνι μου είναι αυτό’. Και ευτυχώς το παιδί το έδωσε στη μαμά του το σημείωμα. Τους λέει αυτά ‘εγώ νοιάζομαι για εσάς, ήμουν παλιά προπονητής αν χρειαστείτε κάτι’», περιγράφει η μητέρα και αναφέρει πως στα μικρότερα παιδιά για να τα δελεάσει τους δίνει κεράσματα, όπως γλυκά, μπανάνες και καραμέλες, ώστε να τον ακολουθήσουν.

«Λέει στα παιδιά να τους κάνει κάποιο κέρασμα για να τον ακολουθήσουν. “Έλα να σε κεράσω κάτι και ακολούθησε με” λέει για να τα δελεάσει. Είναι ένας άνθρωπος ύποπτος που έχει ένα βεβαρυμμένο παρελθόν και με καταδικαστικές αποφάσεις για παρενόχληση ανηλίκων. Οι καταγγελίες από γονείς αφορούν ότι κάνει προσπάθεια να παρασύρει παιδιά μαζί του. Υπάρχει μια μεγάλη και εύλογη ανησυχία στους γονείς της περιοχής”, δηλώνει o Μάκης Μακρής, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Παπάγου-Χολαργού και περιγράφει τον παιδόφιλο ως ηλικίας άνω των 65 ετών, αδύνατο, με άσπρα μαλλιά.