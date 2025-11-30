Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος των ταξί, καθώς οι ιδιοκτήτες και οδηγοί όλης της χώρας ανακοίνωσαν 48ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία λύσεων στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για «εξαντλημένα περιθώρια διαλόγου» με τα αρμόδια υπουργεία, και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών. Όπως επισημαίνει, παρά τις επανειλημμένες συζητήσεις, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος ούτε σε ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος ούτε στη ρύθμιση κρίσιμων εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των επαγγελματιών.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την περασμένη Δευτέρα, αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας, συνοδευόμενης από κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω στάση του κλάδου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας.

Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί

Οι διεκδικήσεις της ΠΟΕΙΑΤΑ επικεντρώνονται σε μια σειρά θεσμικών και οικονομικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων:

Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

2. Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές πλατφόρμες μεταφοράς.

3. Πάταξη της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ. οχήματα.

4. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος.

5. Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ταξί σε ειδικές λωρίδες.

6. Υλοποίηση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

7. Αναπροσαρμογή του τιμολογίου.

8. Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Η Ομοσπονδία βρίσκεται εν αναμονή συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, στην οποία θα συμμετέχει το προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Όπως τονίζουν, σε περίπτωση που δεν δοθούν άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις, ο κλάδος είναι έτοιμος «ομόφωνα και δυναμικά» να προχωρήσει σε νέες, κλιμακωτές κινητοποιήσεις.