Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, η παρακολούθηση προσώπων και τηλεφώνων ήταν τα δεδομένα, που βοήθησαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους να εξιχνιάσουν δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος οπαδών αθηναϊκής ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, αλλά και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους χούλιγκαν.

Ο 20χρονος συλληφθείς φέρεται από τους αστυνομικούς μαζί με έναν συνεργό του τα ξημερώματα της 8ης του περασμένου Ιουλίου να τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Αρτέμιδος στη Δάφνη, επειδή σε εκείνη διαμένει οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας από εκείνην που υποστηρίζουν οι δράστες.

Αμέσως μετά με ένα δίκυκλο πήγαν στον Άγιο Δημήτριο και επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου τοποθέτησαν και πάλι γκαζάκια σε πολυκατοικία, όπου μένει δεύτερος οπαδός.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, ύστερα από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις, ο 20χρονος έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Εκεί έμεινε για περίπου 5 μήνες και, μετά τον επαναπατρισμό του έμενε σε διαμέρισμα AirBnB και όχι με την οικογένειά του, αλλά οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.