Περιζήτητη στο Χόλιγουντ, γράφοντας συνθέσεις για ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Η αγαπημένη συνθέτης της Ντίσνεϊλαντ για τις μουσικές που γράφει για τα θεματικά πάρκα της. Πιανίστας με διακρίσεις στο εξωτερικό, αλλά η ελληνική πολιτεία ποτέ δεν την βράβευσε για τα όσα κάνει ως ομογενής πρώτης γενιάς, στα 32 χρόνια που γυρίζει τον κόσμο βάζοντας στην ουσία την υπογραφή της Ελλάδας. Με το μικρό της όνομα την φωνάζουν όταν την αναγνωρίζουν στους δρόμους της Νέας Υόρκης ή του Λος Άντζελες. Daphne.

Μιλάμε για την Δάφνη Λαιμού – Ζαφειρακοπούλου, η οποία την Πέμπτη το βράδυ, κάτω από την πανσέληνο, θα δώσει ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου, στο ιστορικό Regency Casino Mont Parnes της Πάρνηθας. Κόρη ενός σπουδαίου αείμνηστου δημοσιογράφου, με τον οποίο με συνέδεσε προσωπική φιλία, γεγονός που ήλθε ως καταλύτης για να μου ζητήσει η Δάφνη να την προλογίσω/παρουσιάσω σε αυτή την μαγική βραδυά. Και με την ιδιότητα του Συμβούλου Έκδοσης – Αρθρογράφου της HuffPost. Της ελληνικής έκδοσης της διεθνούς ψηφιακής εφημερίδας, που πάντα θα στηρίζει τον πολιτισμό και το ελληνικό στοιχείο το οποίο διαπρέπει στο εξωτερικό.

Η Δάφνη Λαιμού – Ζαφειρακοπούλου, στα πέντε της χρόνια ξεκίνησε πιάνο στο εθνικό ωδείο και καθηγητής της στην μουσική δωματίου και prima vista ήταν ο διάσημος μαέστρος Βυρων Κολάσης που υπογράφει και το δίπλωμα της με άριστα.

Στην Χαιδεμβεργη της Γερμανίας αποφοιτά από το Staatliche hochschule fur music με άριστα σε σπουδές σύνθεσης και solisten classg. Γράφει για σειρές της γερμανικής τηλεόρασης και στην συνέχεια γεμίζει τις βαλίτσες της με όνειρα και περνάει τον ατλαντικό και βρίσκεται στην Νέα Υόρκη όπου τελειώνει πρώτη παγκοσμίως το university of music. Σύνθεση, ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας με άριστα παμψηφεί!.Ταξιδεύει στο Λος Άντζελες και στο film Academy, όπου τελειώνει πρώτη, επίσης παγκοσμίως, film composition, δηλαδή μουσική επένδυση εικόνας. Υπογράφει το πτυχίο της ο Spielberg και παρουσιάζει καταχειροκροτούμενη στο Χάρβαρντ της Μασαχουσέτης διαλέξεις που αφορούν την μουσική του σύμπαντος με βάση τα μαθηματικά και την φυσική. Προκρίνεται για τις Κάννες και ντύνει σειρές, ταινίες και ντοκυμαντέρ με υπέροχες μουσικές συνθέσεις στις μεγαλύτερες εταιρείες της αμερικανικής βιομηχανίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όπως η Disney και η Paramount pictures. Η Μπάρμπι, η Τίνκερμπελ, ο Πήτερ Παν και άλλοι ήρωες χορεύουν τις μελωδίες της. Γοητεύει μικρούς και μεγάλους και αποσπά τις καλύτερες κριτικές από τον τύπο για τις όλο έμπνευση συνθέσεις της.!

Με αυτό το βιογραφικό, ήταν εύλογο στην βίντεο Teams συζήτηση που κάναμε, να της κάνω την πρώτη ερώτηση για τις μουσικές της στη Ντίσνεϊλαντ

ΕΡ.: Πόσο δύσκολο είναι να γράψεις ένα μουσικό θέμα που θα ακούγεται επάνω στα παιχνίδια που έχει Disneyland; Για τους 7 νάνους, για τον Μίκυ, τον Ντόναλντ, δεν λέω για τον Trump, τον άλλο του Ντόναλντ, τον αυθεντικό. Πόσο δύσκολο είναι να γράψεις τέτοιες μουσικές;

ΑΠ.: Οι δυσκολίες στο να γράψεις για την εικόνα είναι στο να προετοιμάσεις αυτό που έρχεται. Δηλαδή όταν έχεις μια εικόνα με τρόμο που έρχεται με τρόμο ή με φόβο ή με λύπη, ακόμα και για χαρά, το δύσκολο δεν είναι, «γράψε πάνω στη χαρά να προετοιμάσεις το θεατή γι αυτό που θα δει. Συνήθως τα πιο δύσκολα είναι όταν έχεις να κάνεις με χορούς από νεράιδες ή από εξωτικά. Εκεί που πρέπει να πέσει ακριβώς η τελική κορώνα στη μύτη τις πουέντ, ας πούμε της νεραϊδούλας ή του κάθε ήρωά μου. Αυτή είναι η δυσκολία, αλλά εντάξει, για αυτό είμαστε εδώ, για να τα λύνουμε αυτά.

Το τελευταίο θέμα που συνέθεσε η Δάφνη για τις απανταχού Ντίσνεϊλαντ, ήταν για τα Στρουμφάκια. Και η πρώτη σύνθεση στο Χόλιγουντ, όταν κλήθηκε να κάνει τη μουσική μιας ταινίας, το «Red Wine» όπου έπαιζαν Ντάγκλας και Μαστραντόνιο.

Όπως γράφω στον πρόλογο, στα 32 χρόνια της καριέρας της στο εξωτερικό, η Δάφνη Λαιμού – Ζαφειρακοπούλου δεν τιμήθηκε ποτέ από την ελληνική Πολιτεία. Δεν το σχολιάζει με πικρία, θυμάται άλλες βραβεύσεις, αν και θυμάται και ένα περιστατικό στο θέατρο των Δελφών, που πραγματικά την ενόχλησε.

ΔΑΦΝΗ: Με έχει βραβεύσει το σχολείο μου, τα Ανάβρυτα. Με έχουν βραβεύσει οι σχολές μου. Δηλαδή το Εθνικό Ωδείο. Είμαι πολύ περήφανη και τους ευχαριστώ, γιατί εκεί πήρα τα πρώτα μου πτυχία και διπλώματα. Αλλά θέλω να πω κάτι, που πραγματικά το λέω με λύπη. Κλήθηκα κάποια στιγμή για να παίξω σε ένα σημείο της Ελλάδος, που για μένα είναι το κέντρο της Γης. Στους Δελφούς. Μιλούσαμε και το προετοιμάζαμε 5 μήνες. Και ξαφνικά όλα πήραν μιά απίστευτη τροπή. Καμία βοήθεια. Ακόμα και από την τοπική κοινωνία. Ακόμα και από τον Δήμαρχο. Φαντάσου ότι μου ζήτησαν εγώ να ασχοληθώ να μου φέρουν το πιάνο από την Αθήνα! Τελικά, δεν υπάρχει τίποτα. Προτιμώ να μην το συνεχίσω…

Στη συνέχεια της συζήτησής μας, η Δάφνη αναφέρεται σε μελλοντικές της εμφανίσεις στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτές, ρεσιτάλ στο Λονδίνο, με την φροντίδα των Γιώργου και Γιάννη Χατζηπατέρα και της εξαδέλφης της, Λαιμού και εκείνη στο επίθετο.



Και σε ό,τι αφορά το ρεσιτάλ της στο Mont Parnes, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η Δάφνη αποκαλύπτει τα εξής:

«Αυτό το βράδυ θα παρουσιάσω την μουσική επένδυση για ένα φιλμ το οποίο σκηνοθετούν η Αφροδίτη Σφαιροπούλου και ο Νικόλαος Ζιάγκος. Ένα φιλμάκι το οποίο θα δείχνει τη χλωρίδα, την πανίδα, την ιστορία της Πάρνηθας, το Αττικό Όρος. Και φυσικά το Regency, το ιστορικό καζίνο. Με την ιστορική του αναδρομή. Θα δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο φιλμ με ωραίες φωτογραφίες, με ωραία βιντεάκια, με πλανα με drone και τα λοιπά που έχουν φτιάξει υπέροχα οι συνεργάτες μας.

»Στην ουσία θα ακουστούν μελωδίες που θα έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με την ατμόσφαιρα. Για ένα φεγγάρι. ένα βουνό, μια Πάρνηθα, η Αθήνα μας, ένας πνεύμονας που πρέπει επειγόντως να σώσουν, να σώσουμε, να τον θωρακίσουμε…

ΥΓ.; Ή Δάφνη Λαιμού – Ζαφειρακοπούλου, ήταν μία από τις παίκτριες της πρώτης ομάδας υδατοσφαίρισης του ιστορικού Ολυμπιακού Πειραιά, ο οποίος στην συνέχεια κυριάρχησε στην ελληνική και ευρωπαϊκή υδατοσφαίριση. Ήταν τα κορίτσια του αείμνηστου Γιώργου Κατσούλη, ενός σπουδαίου προπονητή και υπέροχου ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. Στη πισίνα ξεκίνησε ως κολυμβήτρια σε αγωνιστικό επίπεδο. Αλλά σύντομα την επέλεξαν να κάτσει κάτω από τα δοκάρια των ερυθρόλευκων και να γίνει η πρώτη τερματοφύλακας στο γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού! Λατρεύει την δεκαεννιάχρονη κόρη της Σοφία που είναι η πηγή της έμπνευσης της!

