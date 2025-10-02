Μια φορά κι έναν καιρό… η σοκολάτα φύτρωσε και άλλαξε για πάντα τον κόσμο!

To κορυφαίο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πάρκο σοκολάτας για μικρούς και μεγάλους συνεχίζει το γλυκό του ταξίδι για μια ακόμη χρονιά εντός του The Ellinikon Experience Park.

Η σοκολάτα, το παγωτό και οι απίθανοι ήρωες μας Choco & Late θα αφηγηθούν την ιστορία τους με σύγχρονο και θεατρικό τρόπο, μέσα από διαφορετικές, βιωματικές ενότητες. Με όχημα το διαδραστικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι, με ξενάγηση από μοναδικούς ηθοποιούς! Πρόκειται για ένα μαγικό περιβάλλον, γεμάτο σοκολατένιους θησαυρούς και γευστικές εκπλήξεις. Ιδιαίτερα και εντυπωσιακά ολογράμματα, ηχοτοπία, προβολές και μοναδικά εφέ συνθέτουν την απόλυτη οικογενειακή ψυχαγωγία, αλλά και την απόλυτη σχολική επίσκεψη.

Πάνω από 15.000 μαθητές έχουν επισκεφτεί ήδη το «ΔΕΗ Chocolate & Ice Cream Experience» και έζησαν μια πραγματική εμπειρία.

Ανακαλύψτε το «ΔΕΗ Chocolate and Ice Cream Experience» μέσα από μια πρωτόγνωρη, αξέχαστη, βιωματική, ψυχαγωγική, διδακτική και γευστική εμπειρία.

• Σοκολατένια είσοδος για να πάρετε τις εργαλειοθήκες σας

• Ζούγκλα του Αμαζονίου για νέες περιπέτειες

• Καράβι με τους πολύτιμους καρπούς του κακάο

• Απίθανες προβολές για τα μεγάλα ταξίδια της σοκολάτας και του παγωτού

• Όλη η πληροφορία για τα στάδια παραγωγής της σοκολάτας

• Experience χώρος με σιντριβάνια, καταρράκτη σοκολάτας, σοκομπαλοπισίνα

• Εκπαιδευτικός χώρος με το πιο ζωηρό παιδικό στοματάκι

• Εργαστήρι, όπου θα γευτείς το δικό σου αυτοσχέδιο σοκολατάκι

Την συνολική παραγωγή του μεγάλου project έχει η Dreamland Experience, ενώ τον σχεδιασμό υπογράφουν οι Dream Workers.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939314590

Τηλέφωνο για ομαδικές κρατήσεις και σχολεία: 2110082687

Ωράριο λειτουργίας :

Καθημερινά: 09:00 — 13:00 (τελευταία ξενάγηση στις 12:00) για σχολεία και κοινό

Σάββατο & Κυριακή 11:00 – 20:00 (τελευταία ξενάγηση στις 19:00) για κοινό

F/B page: https://www.facebook.com/dei.chocolate.experience

Instagram: @dei.chocolate.experience

Tik Tok: @dei.chocolate.experience

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=-NeyDcjk58s

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/deh-chocolate-ice-cream-experience_sen_2007429.html