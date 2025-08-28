Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών έκρινε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους που βρέθηκαν εκ νέου ενώπιόν του για την τραγωδία της Μάνδρας, μετά την αναίρεση της προηγούμενης απόφασης από τον Άρειο Πάγο ως προς το σκέλος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Με ομόφωνη απόφαση, το δικαστήριο απάλλαξε από την κατηγορία την πρώην δήμαρχο Μάνδρας, τον τότε προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Δίκη για πλημμύρες Μάνδρας: Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή δύο εκ των τριών κατηγορουμένων για εννέα από τους συνολικά 25 θανάτους που σημειώθηκαν κατά τις πλημμύρες του 2017. Ειδικότερα, για τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης υποστήριξε ότι δεν μερίμνησε για τον έλεγχο και την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός των ρεμάτων, ενώ για την αναπληρώτρια προϊσταμένη των Τεχνικών Έργων ανέφερε πως δεν φρόντισε επαρκώς για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων.

Ωστόσο η εισαγγελική λειτουργός είχε εισηγηθεί την απαλλαγή τους για τους υπόλοιπους 16 θανάτους, κρίνοντας ότι οι παραλείψεις που τους αποδόθηκαν δεν συνδέονταν αιτιωδώς με αυτά τα περιστατικά, καθώς αφορούσαν ανθρώπους που βρέθηκαν είτε στο βουνό είτε στην εθνική οδό. Παράλληλα, πρότεινε την πλήρη αθώωση της πρώην δημάρχου για όλες τις περιπτώσεις θανάτων.

Η νέα απόφαση του Εφετείου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αναίρεσης του Αρείου Πάγου, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και οδήγησε τελικά στην οριστική απαλλαγή και των τριών κατηγορουμένων για τον θάνατο των 25 θυμάτων στη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο.

