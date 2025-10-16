Για κακούργημα θα δικαστούν οι 8 από τους 11 κατηγορούμενους της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό 2 ακόμη, που σημειώθηκε στο προαύλιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, έπειτα από έκρηξη στο λέβητα, στις 5 Δεκεμβρίου του 2022.

Η έφεση που είχαν ασκήσει οι 8 κατηγορούμενοι κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα, με κατηγορία παράβασης κανόνων οικοδομικής δραστηριότητας, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο και βαριές σωματικές βλάβες απορρίφθηκε, σήμερα, από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης κι έτσι αναμένεται να δικαστούν για κακούργημα.

Advertisement

Advertisement

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε αποφασισθεί στις 30 Ιουνίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών και αφορούσε τους 8 από τους 11 κατηγορουμένους, που είναι ο μηχανικός και επικεφαλής του εργοταξίου, ο υπεύθυνος του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών και οι 6 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε ζητήσει από την αρχή της δίκης ο δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου, Δημήτρης Γκολέμης ο οποίος συντάχθηκε με την απόφαση του Τριμελούς εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας ότι ορθά εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα κάποιων εκ των κατηγορουμενων να αρθούν οι περιοριστικοί όροι με βάση τους οποίους είχε απαγορευτεί η άσκηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και η έξοδος τους από τη χώρα.