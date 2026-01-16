Η λύση της συνεργασίας ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και τον δικηγόρο Δημήτρη Σκαρίπα παίρνει πλέον δημόσιες διαστάσεις, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν αντικρουόμενες εκδοχές.

Ο κ. Σκαρίπας ανέφερε ότι ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά, μέσω τρίτου προσώπου, για τη διακοπή της συνεργασίας, τονίζοντας πως παρείχε τις νομικές του υπηρεσίες χωρίς αμοιβή.

Όπως υποστηρίζει, το τηλεφώνημα έγινε από στενή συνεργάτιδα της κ. Καρυστιανού το πρωί της 12ης Ιανουαρίου, τη στιγμή που ο ίδιος βρισκόταν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, συμμετέχοντας στη δίκη για τα βίντεο της υπόθεσης των Τεμπών.

Screenshot από social media

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε με ανάρτησή της, αποδίδοντας στον δικηγόρο ανεπαρκή υποστήριξη, παρά τα σοβαρά νομικά ζητήματα που, όπως σημειώνει, κλήθηκε να διαχειριστεί.

Υποστηρίζει ότι η παρουσία του περιορίστηκε σε λίγες παραστάσεις σε δίκες που παραμένουν σε εξέλιξη και ότι η συνεργασία είχε ουσιαστικά λήξει ήδη από τον Δεκέμβριο, κάτι που, όπως αναφέρει, του είχε καταστήσει σαφές σε προσωπική επικοινωνία. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανακριβείς ισχυρισμούς εκ μέρους του, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, διαψεύστηκαν άμεσα.

Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Με αφορμή την ατυχή ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα, δικηγόρου, τον οποίο μου είχε συστήσει η πληρεξούσια δικηγόρος μου, κ. Γρατσία για παροχή πρόσθετης υποστήριξης, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε παρά τα πολλά νομικά ζητήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω και αναδείξω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθότι η συνδρομή του περιορίστηκε σε 3 ή 4 παραστάσεις για δίκες που είναι ακόμη σε εξέλιξη, δηλώνω ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης μεταξύ μας συνεργασία έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του.

Όσα λοιπόν αναφέρει στη δήλωση του είναι ανακριβή και για αυτό αποκρούστηκαν άμεσα, ακριβώς διότι “προβλημάτισαν” οι λόγοι αυτής της “ξαφνικής” προβολής τους».

Η ανακοίνωση του Δημήτρη Σκαρίπα

«Επειδή έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που εμπεριέχουν παραπληροφόρηση, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω τα παρακάτω. Είναι αληθές το γεγονός της διακοπής της ιδίοις εξόδοις ΝΟΜΙΚΗΣ μου συνεισφοράς με την κ. Μαρία Καρυστιανού.

Ψευδώς όμως αναφέρεται ότι έλαβα επιστολή διακοπής της ως άνω συνεργασίας. Η ανάκληση της εντολής μου γνωστοποιήθηκε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ και αντιδεοντολογικώς από τη συνάδελφο κ. Μαρία Γρατσια στις 9:01πμ της 12/1/2026 και ενώ βρισκόμουν ήδη στην αίθουσα του Μονομ.Πλημμελειοδικειου Λάρισας , στην 7η κατά σειρά Συνεδρίαση αυτού, για τα υπεξαχθέντα videos.

Δεν θα σχολιάσω την συγκυρία αυτής της ανάκλησης.

Παραμένω σταθερός στον Αγώνα για την δικαίωση των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, αγώνα στον οποίο κατά γενική ομολογία έχω συμβάλει και θα συνεχίσω, ως δικηγόρος χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη.»