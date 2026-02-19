«Υπάρχει για κάποια άτομα παραβατικό παρελθόν στη γειτονιά χωρίς να μας έχει καταγγελθεί κάτι για μεταξύ τους διαφορές» είπε στον ΣΚΑΙ σχετικά με την έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί και από το ελληνικό FBI αναζητούν αν υπάρχει παρελθόν σε άτομα που βρίσκονται στην περιοχή, όχι απαραίτητα κοντά στην οικία που έγινε η έκρηξη» ανέφερε.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, εξετάζονται τα υπολείμματα της χειροβομβίδας προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον δράστη ή στους δράστες, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν.

«Δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι δράστες έφτασαν στο σημείο, για αυτό και οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για την έκρηξη», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.