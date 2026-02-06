Καλλιτεχνικό ομοίωμα προς τιμήν αδέσποτου σκύλου, που ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός από τους περίοικους, σκοπεύει να κατασκευάσει ο Δήμος Χαλκιδέων σύμφωνα με σχετική επιστολή που απέστειλε σήμερα (6/2) προς τον Ζωόφιλο Σύλλογο Χαλκίδας.

Όπως αναφέρει η επιστολή, ο Τάσος «επί σειρά ετών αποτέλεσε αγαπητό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης της Χαλκίδας» και γι’αυτό ο Δήμος Χαλκιδέων θα τον «τιμήσει» με ένα ομοίωμα το οποίο θα τοποθετηθεί στον χώρο όπου βρίσκεται το σπιτάκι που είχε κατασκευαστεί για εκείνον.

Ολόκληρη η επιστολή του Δήμου Χαλκιδέων

«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθιά λύπη που προκάλεσε στον Δήμο Χαλκιδέων η απώλεια του Τάσου, του αδέσποτου σκύλου που, επί σειρά ετών, αποτέλεσε αγαπητό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης της Χαλκίδας.

​Ο Τάσος δεν ήταν απλώς ένα αδέσποτο ζώο, αλλά υπήρξε σύμβολο συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων και η φροντίδα που λάμβανε από τον οποιονδήποτε πολίτη τον γνώριζε, ήταν παράδειγμα της αγάπης, της ευθύνης και του σεβασμού που οφείλουμε να δείχνουμε όλοι στα ζώα.

​Ο Δήμος Χαλκιδέων, επιθυμώντας να τιμήσει τη μνήμη του ιδιαίτερου αυτού «πολίτη», προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή ενός καλλιτεχνικού ομοιώματός του, το οποίο θα τοποθετηθεί στον χώρο που βρίσκεται το σπιτάκι που είχε κατασκευαστεί για εκείνον.

Το ομοίωμα αυτό, εκτός από τη διατήρηση της μνήμης του, φιλοδοξούμε να λειτουργήσει ως σύμβολο για όλα τα αδέσποτα ζώα. Ένα σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης, που θα υπενθυμίζει καθημερινά την υποχρέωση όλων να σεβόμαστε, να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τα αδέσποτα ζώα, ευελπιστώντας το φαινόμενο της εγκατάλειψης να εκλείψει.

Για τις επόμενες ενέργειές μας, προς αυτή την κατεύθυνση, θα σας ενημερώσουμε σύντομα, καθώς η στήριξη και η συνεργασία σας είναι πολύτιμη.»

