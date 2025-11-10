Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν εκ νέου οι δύο Ρουμάνοι που είχαν κριθεί ένοχοι για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα τον Δεκέμβριο του 2014.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας επέβαλε στους δύο κατηγορούμενους την ανώτατη ποινή, ενώ ομόφωνα τους καταδίκασε σε επιπλέον φυλάκιση τεσσάρων ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Ισόβια για δολοφονία Κουμανταρέα

Η υπόθεση επανήλθε στο Εφετείο ύστερα από απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε αναιρέσει προηγούμενη κρίση του ίδιου δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου στους δύο καταδικασμένους δεν είχε επαρκή αιτιολόγηση, όπως απαιτεί ο νόμος. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αναπέμφθηκε στο ΜΟΕ για νέα εκδίκαση από διαφορετική σύνθεση.

Κατά τη νέα δίκη, δικαστές και ένορκοι αποφάσισαν ομόφωνα να μην αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό στους δύο κατηγορούμενους, απορρίπτοντας τόσο το αίτημα περί σύννομου βίου όσο και εκείνο της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας που ζήτησε ο ένας εξ αυτών.

Υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της Εισαγγελέως, το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία και τέσσερα έτη φυλάκισης για την απόπειρα ληστείας.

Όπως προέκυψε στη συνεδρίαση, οι δύο καταδικασμένοι είχαν αποφυλακιστεί υπό όρους από το 2022, ωστόσο με τη νέα απόφαση επιστρέφουν στη φυλακή. Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα, με συγγενείς των κατηγορουμένων να ξεσπούν σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης.

Στην απόρριψη των αιτημάτων των κατηγορούμενων για μεταβολή της κατηγορίας στη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα κατέληξε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας. Με την απόφαση του κρίνονται από κοινού ένοχοι για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεσης και της απόπειρας ληστείας.

