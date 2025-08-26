Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας για τη δολοφονία ενός 72χρονου στην περιοχή της Σκύδρας μετά την ομολογία του δράστη ο οποίος κυνικά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς οτι τον «πυροβόλισε με μια καραμπίνα και τον σκότωσε καθώς τον είδε στο χωράφι του».

Εκτός από την ομολογία της πράξης του, ο 76χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου άφησε τη σορό του θύματος και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Τα ίχνη του 72χρονου χάθηκαν πριν από περίπου 10 ημέρες, στη Δάφνη Σκύδρας, ενώ επέστρεφε στο χωριό του έπειτα από ψώνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ομολόγησε ότι το Σάββατο, 16 Αυγούστου, πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε μέχρι μια χωματερή έξω από το χωριό και την εγκατέλειψε εκεί.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του καθώς είχαν πληροφορίες από τα παιδιά του θύματος ότι οι δύο άνδρες είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά την αρχική του κατάθεση, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις ενώ αντιλαμβανόμενος ότι οι Αρχές τον θεωρούν «νούμερο ένα» ύποπτο ομολόγησε τελικά τη δολοφονία του 72χρονου.