Επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας (18/8) στις φυλακές Κορυδαλλού. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ φαίνεται πως ανακαλύφθηκε σχέδιο απόδρασης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το dikastiko, στην επιχείρηση συμμετείχαν η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, οι Υποδιευθύνσεις Πειραιά και Κορυδαλλού, οι Ο.Π.Κ.Ε. καθώς και ένας αστυνομικός σκύλος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ερευνήθηκαν 9 κελιά, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 4 συλλήψεις: 3 αλλοδαποί και ένας Έλληνας. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, ένας σουγιάς, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε προαύλιο χώρο, δίπλα στην πτέρυγα 7, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν μικροποσότητες κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες που έπεσαν στα χέρια των Αρχών είχαν σχεδιάσει την απόδραση τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι εις βάρος τους δικογραφίες αφορούν παραβάσεις σχετικές με κατοχή όπλων και ναρκωτικών εντός σωφρονιστικού καταστήματος.