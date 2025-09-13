Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός σε όλη τη Σχοινούσα Γιώργος Κωβαίος, γνωστός πανελλαδικά ως ο «χορευταράς παππούς» για το αστείρευτο κέφι και την ενέργειά του.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο Κωβαίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, μετά από πρόβλημα υγείας που εμφανίστηκε στα τέλη Αυγούστου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (13/9). Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 14:30, στον Ιερό Ναό Παναγίας της Άκαθης στη Σχοινούσα.

Advertisement

Advertisement

Για ακόμα μια χρονιά,ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος χόρεψε με την αγαπημένη του εγγονή σε γλέντι στη Σχοινούσα.❤️❤️❤️Κ'του χρόνου να είναι καλά να χορέψει.Κιαφτό ήταν το αισιόδοξο-χαρούμενο μήνυμα της ημέρας.🤗Του χρόνου πάλι τώρα,επιστροφή στη ζοφερή-παρακμιακή καθημερινότητα.🥱🥱🥱 pic.twitter.com/cAdUtup23X — Corrado Soprano 3 (@3_soprano) June 30, 2025

Ο Γιώργος Κωβαίος υπήρξε επί δεκαετίες η ψυχή των πανηγυριών και των γλεντιών του νησιού. Η ζωντάνια και ο ενθουσιασμός του προσέλκυαν συχνά το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, ενώ το διαδίκτυο τον ανέδειξε σε σύμβολο χαράς και αισιοδοξίας. Ακόμη και δύο μήνες πριν τον θάνατό του, εμφανίστηκε στο Action24 μαζί με τη σύζυγό του, Ποθητή, και τον Αντιδήμαρχο Σχοινούσας, Νίκο Νομικό, μεταδίδοντας χαμόγελα και θετική ενέργεια.

Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο Σχοινουσιωτών



«Σήμερα το πρωί χάσαμε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος, παρότι είχε περάσει τα 90, είχε πάντα νέα καρδιά και ψυχή. Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπίζοντας χαρά και δύναμη. Η στιγμή που χόρεψε μπάλο με την εγγονή του ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και συγκίνησε τους πάντες. Ήταν παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή. Με το χαμόγελο και τη στάση του μάς δίδαξε ότι η ηλικία δεν είναι εμπόδιο να χαίρεσαι, να αγαπάς και να μένεις όρθιος.

Κι όπως έζησε, έτσι έφυγε· όρθιος και λεβέντης, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Η απουσία του θα βαραίνει το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα ζει για πάντα σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.

Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Για ακόμα μια χρονιά,ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος χόρεψε με την αγαπημένη του εγγονή σε γλέντι στη Σχοινούσα.❤️❤️❤️Κ'του χρόνου να είναι καλά να χορέψει.Κιαφτό ήταν το αισιόδοξο-χαρούμενο μήνυμα της ημέρας.🤗Του χρόνου πάλι τώρα,επιστροφή στη ζοφερή-παρακμιακή καθημερινότητα.🥱🥱🥱 pic.twitter.com/cAdUtup23X — Corrado Soprano 3 (@3_soprano) June 30, 2025