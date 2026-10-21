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Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις τρεις μετά το μεσημέρι της Τετάρτης σε πολυκατοικία επί της οδού Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολωνό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ακόμα πώς προκλήθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρεις πολίτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

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Πηγές ενημέρωσης της HuffPost αναφέρουν πως στο σημείο σπεύδει και κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για υπόθεση που άπτεται του ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης υπηρεσίας.