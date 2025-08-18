Έναν υπήκοο Βραζιλίας συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, καθώς αποδείχθηκε ότι με τη μέθοδο τής κατάποσης εισήγαγε στη χώρα μας περίπου ένα κιλό κοκαΐνης σε εκατό συσκευασίες.

Οι αστυνομικοί στοχοποίησαν τον αλλοδαπό, επειδή συγκέντρωνε όλα τα στοιχεία του “mule”, όπως αποκαλούνται οι μεταφορείς ναρκωτικών, και τον υπέβαλαν σε ακτινογραφία, στην οποία είδαν έκπληκτοι ότι είχε καταπιεί δεκάδες συσκευασίες με κίνδυνο την ίδια τη ζωή του, καθώς σε περίπτωση που μία από αυτές τρυπούσε, θα πέθαινε μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την εξέτασή του από τα στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ποιος θα παραλάμβανε τα ναρκωτικά και ότι τα μέλη του κυκλώματος του είχαν πει ότι θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του και θα του υποδείξουν σε ποιο σημείο και σε ποιο άτομο θα παρέδιδε την κοκαΐνη.

Ο μεταφορέας ήρθε πρώτη φορά στη χώρα μας από το Σάο Πάολο, με ενδιάμεση στάση στο Παρίσι.