Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 από τους 37 νέους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή. Ένας εκ των 12 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα, ζήτησε και έλαβε ολιγοήμερη προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα από το dikastiko, οι 11 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα φέρονται να είναι περιφερειακά μέλη της οργάνωσης και κατηγορούνται ότι έλαβαν ποσά από 500 έως 1.000 ευρώ. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι πράξεις τους ήταν απολύτως νόμιμες και ότι δεν γνώριζαν τίποτε για τη δράση του κυκλώματος.

Advertisement

Advertisement

Δύο από αυτούς, αδέλφια που φέρονται να ήταν «πελάτες» του 38χρονου βασικού κατηγορούμενου, είπαν ότι απευθύνθηκαν σε εκείνον προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Ο ένας εξήγησε πως ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες, έλαβε επιδότηση ύψους 800 ευρώ και εργάστηκε παράλληλα ως μάγειρας, όπως ορίζει η νομοθεσία, για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα εισοδήματα.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και άλλος κατηγορούμενος, εργαζόμενος ως σερβιτόρος, ο οποίος ανέφερε πως επιθυμούσε να γίνει νέος αγρότης και υπέβαλε κανονικά τα δικαιολογητικά του. Έλαβε ένα πρώτο ποσό λίγο πάνω από 500 ευρώ, χωρίς – όπως είπε – να έχει λάβει μέχρι σήμερα τα υπόλοιπα χρήματα που περίμενε για να ξεκινήσει την αγροτική του δραστηριότητα.

Πρώτη πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας η έγκυος που χθες το απόγευμα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται και αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Το κατηγορητήριο για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως έγραψε το dikastiko.gr, oι 37 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο και ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 αδικήματα αυτά της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Δικηγόροι ορισμένων εκ των συλληφθέντων αναφέρουν ότι οι εντολείς τους δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση και αρνούνται τις κατηγορίες για λήψη παράνομων επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι τα κατηγορούμενα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης είναι 42, εκ των οποίων οι 37 συλληφθέντες, ενώ η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 125 κατηγορούμενους.

Advertisement

Σε εξέλιξη βρίσκονται όμως οι έρευνες που αναμένεται να οδηγήσουν και σε δεύτερη δικογραφία. Όπως εξάλλου ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε πάνω από 19,6 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Από αυτά, 42 θεωρείται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση και θεωρούνται τρέχοντα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Τα περισσότερα από αυτά δεν φαίνεται να έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης».

Πηγή: Dikastiko.gr

Advertisement