Νέο περιστατικό με ενδοοικογενειακή βία σημειώθηκε στην Κάρυστο, καθώς 60χρονος τραυμάτισε με μαχαίρια την 49χρονη σύζυγό του. Ο δράστης αναζητείται και η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο 60χρονο χτύπησε τη σύζυγό του με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα, και στο αποκορύφωμα που καβγά, με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.