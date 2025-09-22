Μία γυναίκα από την Αλβανία, που είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας και στο παρελθόν, αναγκάστηκε να βάλει τα παιδιά της να καλέσουν την αστυνομία στο Ηράκλειο για να γλιτώσει από τον άνδρα της που την απειλούσε με μαχαίρι.

Η 55χρονη γυναίκα από την Αλβανία άκουσε τον σύζυγό της να της λέει πως θα πάρει

ένα μαχαίρι και θα τη σκοτώσει.



Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», ο 58χρονος είχε και στο παρελθόν συλληφθεί για τον ίδιο λόγο και είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Τα παιδιά του τελικά κάλεσαν την αστυνομία και στελέχη της αστυνομίας στο γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν στη σύλληψη του